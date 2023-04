LIVE eredivisie | RKC opent dankzij Kramer de score tegen Vitesse

Eerste 48 asielzoe­kers pas na volgende week op vakantie­park in Sint-Oedenrode

SINT-OEDENRODE – De eerste minderjarige asielzoekers worden pas na volgende week in vakantiepark Boschvoort in Sint-Oedenrode geplaatst. In eerste instantie komen er 48 jongeren in de nieuwe noodopvanglocatie.