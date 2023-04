LIVE | FC Den Bosch reist af naar Breda voor duel met NAC

Rechter zet streep door uitbrei­ding pluimvee­hou­de­rij in Rijen

RIJEN - Een aantal milieuverenigingen en omwonenden hebben een rechtszaak gewonnen tegen de gemeente Gilze en Rijen over uitbreiding van pluimveebedrijf Smits aan de Mosstraat in Rijen. De rechter vindt dat er te veel onzekerheid bestaat of de uitbreiding niet ten koste gaat van omliggende natuurgebieden.