LIVE | Het Brabantse landschap kleurt wit: sneeuw, ijzel, regen en files op de A58

Troy (18) uit Veghel is smaakmaker in tv-hit Down the Road: ‘Het is soms wel vervelend om jezelf te zien huilen’

VEGHEL – Een roadtrip met zeven andere jongeren, dwars door België en Frankrijk. Het was voor Troy van Beers uit Veghel best even spannend. De 18-jarige is te zien in het lopende seizoen van Down the Road, waarin Gordon acht jongeren met het syndroom van Down meeneemt op reis. Ze verleggen grenzen, maken vrienden, worden zelfstandig en een enkeling wordt verliefd. ,,Het was in één woord fantastisch.”

18 januari