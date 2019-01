LIVE: Het gaat vandaag sneeuwen, minder treinen en flinke ochtendspits verwacht

Echtpaar slachtof­fer van babbeltruc: kostbare sieraden en honderden euro's gestolen

28 januari VEGHEL - Zaterdagavond half negen. De bel gaat bij bewoners van de Julianastraat in Veghel. Een vrouw met een knot en gehuld in een donkere jas staat voor de deur. Ze beweert van de wijkzorg te zijn en wordt binnen gelaten. Een half uur later is het huis van het bejaarde echtpaar leeggeroofd. Sieraden weg. Geld weg. Alle kostbare spullen weg.