LIVE | Kan RKC lijn doortrekken tegen Go Ahead Eagles?

Tienduizen­den huishou­dens en de Efteling zonder stroom: zo werd de storing opgelost

Tijdens de stroomstoring die 38.000 huishoudens in de omgeving van Tilburg én de Efteling woensdag platlegde, waren alle ogen gericht op Enexis: de netbeheerder die verantwoordelijk is voor de stroom in het gebied. Na ruim 1,5 uur was een groot deel van de storing verholpen: een tijdlijn van hoe die te werk ging.

18:25