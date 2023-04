LIVE | Kramer zet RKC verdiend op voorsprong tegen Vitesse, tweede Waalwijkse treffer afgekeurd

Wat zal de gemeente Maashorst Paul Rüpp nog lang gaan missen

UDEN - En hup, daar gooide hij die lange stelten van hem voor zich uit, de armen over elkaar en begon hij te oreren. Over Uden en wat er allemaal beter kon en moest, de politiek of het onderwijs, het maakte Paul Rüpp niet uit. Net als Cruijff had hij over alles een duidelijke mening en die ventileerde hij graag.