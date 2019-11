LIVE | Lerarenstaking legt Brabants onderwijs plat

Mantelzor­gers, in de ene gemeente krijgen ze een cadeaubon van 15 euro in de andere 200 euro

5 november In de ene gemeente worden mantelzorgers afgescheept met een fooi, in de andere kunnen ze 200 euro bijschrijven op de bankrekening. De verschillen tussen de gemeenten zijn groot. De royale financiële waardering van het Rijk, destijds 250 euro, heeft de afgelopen jaren in veel gemeenten plaatsgemaakt voor bescheiden cadeaubonnen of is helemaal afgeschaft. Dit blijkt uit onderzoek van MantelzorgNL.