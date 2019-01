LIVE | Michael van Gerwen is niet bescheiden tijdens de huldiging in Vlijmen: ‘Ik ben gewoon de beste’

Henk Hendriksen, sociaal-democraat en verbinder van mensen, overleden

8:55 EINDHOVEN - Op 83-jarige leeftijd is dinsdagochtend Henk Hendriksen uit Eindhoven overleden. De PvdA-bestuurder was onder meer waarnemend burgemeester in Valkenswaard in 2000, mede-oprichter van de Agglomeratie Eindhoven en voorzitter van de Reconstructiecommissie De Peel.