LIVE | Officieel tropische dag, hitte blijft tot laat in de nacht hangen

Bredase zanger Sven (24) zingt duet met Ed Sheeran in volle ArenA: 'Ik kan het nog niet geloven’

BREDA/AMSTERDAM - De Bredase zanger Sven Haverkamp (24) wist niet wat hem overkwam donderdagavond tijdens het concert van zijn grootste idool Ed Sheeran in de Johan Cruijff ArenA. ‘Can we sing Castle on the Hill together?’ stond er in koeienletters op zijn spandoek. En niet veel later klonk hun duet door de speakers. ,,Ik kan het nog steeds niet geloven, echt ultiem bizar.”

15 juli