LIVE | Ongeluk door extreme gladheid, skiën kan nu gewoon in Oss

Nieuwsover­zicht | Eerste schaatsers op natuurijs gespot in Brabant - Breakdan­cer opgepakt voor rellen in binnenstad Eindhoven

9 februari De eerste officiële koudegolf in Nederland sinds 2012 komt eraan. De eerste waaghalzen bonden dinsdag de ijzers onder en gingen het natuurijs op, onder meer bij het Buntven in Deurne. Een Elfstedentocht lijkt er dit jaar niet in te zitten gezien de coronapandemie. Op de singels van Breda is wel een tijdelijk vaarverbod ingesteld. De NS zal ook woensdag een aangepaste dienstregeling rijden. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag.