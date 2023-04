LIVE | Ook eerste strafcorner na rust levert geen treffer op voor HC Den Bosch in EHL-finale

Moslims willen eigen begraaf­plaats in Roosendaal: ‘Waarom zouden we in ander land begraven moeten worden?”

ROOSENDAAL - De moslimgemeenschap in Roosendaal wil een islamitische begraafplaats. Die moet plek bieden aan maximaal 12 duizend graven, waar moslims eeuwige grafrust vinden. ,,Ik ben hier geboren en heb hier vrienden en familie. Als ik in Nederland begraven word, is de cirkel rond.”