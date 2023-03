LIVE | Opkomst nog steeds iets hoger dan vier jaar geleden, overal in Brabant lange rijen om te stemmen

Al voor de vierde keer stemt Joëlle met en op dochter Jade (26): ‘Bij ons is de vrouwen­lijn het meest actief’

OSS – Het begint zoetjesaan een traditie te worden. Al voor de vierde keer stemt Joëlle van den Heuvel in Oss met en op haar dochter Jade van der Linden. En als oma wat dichterbij had gewoond, had er waarschijnlijk nóg een generatie aangesloten.