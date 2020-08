LIVE | Opnieuw snikhete dag in Brabant, Rijkswaterstaat zaagt stuk van klep Merwedebrug

Mogelijk acht dagen op rij boven de 30 graden in Brabant, ‘Erg bijzonder voor augustus’

6 augustus Als de voorspellingen uitkomen, dan kan het in Brabant deze en komende week de temperatuur acht dagen op rij 30 graden of warmer worden. Dat is in deze provincie erg bijzonder, aldus Diana Woei van Weerplaza.