LIVE | Rake strafschop en kanonskogel van Janosek helpen NAC naar ruimere voorsprong

Drukte op meerdere Brabantse snelwegen naarmate dag vordert afgenomen

Het was vrijdagmiddag druk op de Brabantse snelwegen. Onder meer omdat de A29 tussen Bergen op Zoom en Rotterdam is afgesloten in beide richtingen is het op andere wegen drukker. Dit begon rond half vier. Even na 19.00 uur waren de files weg.