LIVE | RKC moet winnen van FC Volendam in strijd om plek Europese play-offs

De opkomst valt wat tegen, maar de ‘bevrij­dings­soep’ brengt het gesprek wel op gang in Heusden

HEUSDEN - Praten over vrijheid en onvrijheid aan de eettafel. Dat was het doel bij het uitdelen van de gratis ‘bevrijdingssoep’ in Heusden. En dat lukte, mede dankzij de 90-jarige Dientje Stuyver- de Ruiter, die tijdens de oorlog in Heusden woonde. ,,Hoe vier je feest na al dat verdriet?”