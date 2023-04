LIVE | RKC Waalwijk gaat voor nieuwe zege tijdens inhaalduel bij Go Ahead Eagles

‘Iedereen in Mierlo weet het: op die rotonde moet je opletten’; verwarring over wel of geen voorrang voor fietsers

MIERLO – Voor de tweede keer binnen twee maanden gebeurde op de rotonde bij de Hubo in Mierlo een zwaar ongeval waarbij een fietser door een auto werd geschept. In Mierlo kijken ze er niet meer van op. ,,Bijna iedereen weet het: bij die rotonde moet je oppassen”, zegt Joost Poppelaars. Zijn zoon raakte er in februari zwaar gewond.