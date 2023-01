LIVE | Sneeuw in Brabant: langzaam rijdend verkeer op de A58

Is er iets tegen spookrij­ders te doen en vier andere vragen

BREDA - Het ging zondagavond gruwelijk mis op de A16 bij Prinsenbeek. Drie mensen en een hond kwamen te overlijden bij een botsing waarbij een spookrijder was betrokken. De kans dat je een spookrijder tegenkomt op de snelweg is klein, maar toch het grootst in Brabant. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het aantal incidenten met spookrijders nergens zo hoog ligt als in deze provincie.

16 januari