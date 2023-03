LIVE | TikTok straft Baudet, opkomstpercentage op 37 procent

Drie openbare toiletten Meierij­stad flink duurder, Schijndel krijgt de eerste

SCHIJNDEL – De 255.000 euro die de gemeenteraad in 2021 beschikbaar stelde voor de komst van drie openbare toiletten in Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode is bij lange na niet genoeg. Er is 70.000 euro extra nodig, heeft het college van B en W becijferd.