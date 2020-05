Live-uitzending op deze site over coronavirus in teken van economie

Tijdens de live-uitzending over het coronavirus op deze website bespreken we de laatste stand van zaken in de zorg. Ook gaan we met een deskundige in gesprek over de gevolgen van de coronacrisis op de economie. Donderdagavond 7 mei om 19.00 uur, kijkt u mee?

De uitzending is te zien op de website van deze krant en komt tot stand in samenwerking met ouderenbond KBO Brabant. Tijdens het livegesprek is er ruimte om prangende vragen te stellen aan deskundigen.

Wilt u weten wat de gevolgen zijn van de coronacrisis op uw pensioen? Of heeft u een vraag in het kader van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO)? Of u recht heeft op huishoudelijke hulp bijvoorbeeld? Stuur uw vraag dan in via WhatsApp naar het nummer 06 - 13 81 35 42.

Gasten

Te gast is onder andere retaildeskundige Cor Molenaar, met wie we de gevolgen van de coronacrisis op de economie bespreken. Hoe ziet de binnenstad er uit na corona? Welke bedrijven worden het hardst door de crisis geraakt?

Voor de laatste stand van zaken in de zorg schuift klinisch geriater bij het Catharina Ziekenhuis Judith Wilmer aan.

Voor het vragenuur in het teken van WMO, pensioen en testamenten schuiven onder meer Marius de Jong en ex-notaris Peter van Dongen aan. Zij krijgen als vrijwilliger van de juridische helpdesk van KBO-Brabant vele vragen voor de kiezen sinds de coronapandemie.