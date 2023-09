LIVE | Wedstrijd hervat in Tilburg; NAC leidt met 0-2 bij Willem II

Energierekening Frits verbruikt 3000 kWh, 2500 kuub gas per jaar: ‘Voor een huis met deze omvang vind ik het niet veel’

Frits van Dijk (83) woont royaal in Maarheeze. Kleiner gaan wonen of gaan verduurzamen ziet hij niet zitten. Hoeveel geld besteed jij aan energie in huis? Hoe probeer je de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander.