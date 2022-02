Liz (22) wil géén geslachtsoperatie: ‘Ik heb geen probleem met mijn penis’

Als de meter rood uitslaat, weten ze bij het Elzendaal­col­le­ge direct wat te doen: ‘Het gaat toch om ieders veiligheid’

BOXMEER/GENNEP - Het Elzendaalcollege is dolblij dat er al anderhalf jaar geleden CO2-meters zijn aangeschaft. Daardoor kan een docent zelf controleren of leerlingen en personeel voldoende gezonde lucht inademen of er geventileerd moet worden.

11 februari