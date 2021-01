Lof voor Brabantse moeder Daniëlle in Big Brother-huis: ‘Wauw, respect’

Deel je bijzondere nieuwjaars­wens: zet hem op de foto en verdien een plek in onze galerij

1 januari Wat is jouw wens voor het nieuwe jaar? Wie wil jij een hart onder de riem steken? Wat hoop jij in 2021 te bereiken? Schrijf het op een vel of zet het op een andere leuke manier op de foto. Kiek jezelf, stuur je foto in en verdien een plekje in onze Nieuwjaarswensengalerij.