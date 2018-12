Logeerpartijtje eindigt in trauma voor 11-jarige Jessica: ‘Die man heeft haar leven kapot gemaakt’

Varkens naar het industrie­ter­rein? Brabant staat niet te springen

10 december DEN BOSCH - Verplaats de intensieve veehouderij naar bedrijventerreinen-nieuwe-stijl, haal ze weg uit het buitengebied. Het was afgelopen donderdag één van de meest in het oog springende punten in Panorama Nederland, de toekomstvisie van het College van Rijksadviseurs. Maar in Brabant krijgen de rijksadviseurs weinig bijval.