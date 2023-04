Logisch dat het kabinet nu toch het stikstofbeleid aanpast

Ja! Dus tóch voorstel­lin­gen in openlucht theater Vrouwenhof in Roosendaal

ROOSENDAAL - Er komen dit jaar toch (kinder)voorstellingen in het openlucht theater Vrouwenhof in Roosendaal. Zo gauw de gemeente een clubje heeft gevonden dat de kar wil trekken, kunnen artiesten of gezelschappen worden geboekt.