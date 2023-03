Lonneke Smulders-Konings: ‘Het heeft echt impact dat je elkaar kent’

‘Extra liefde voor kinderen, de ouders ontlast’: Via Buurtgezin­nen helpen gezinnen elkaar

WIJK EN AALBURG - De vierjarige Aïsha zit heerlijk te spelen en wie niet beter weet, zou aannemen dat dit haar thuis is. Toch zijn we thuis bij Melanie en Rick de Ruiter en woont Aïsha bij Miranda en Ferry Zantman, haar oma en opa. Via Buurtgezinnen kwamen de twee gezinnen met elkaar in contact.