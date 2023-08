‘Lot uit de loterij’ van Joella verscheurd door wooncorporatie: ‘Zoon beloofd nooit meer te verhuizen’

Sjak en Sonja blazen bekend Beeks café nieuw leven in: ‘Wij gaan voor betaalbare gezellig­heid bij ’t Haantje’

PRINSENBEEK - De goudkleurige haan prijkt trots op de ruiten van het pand. Binnen zijn Sjak en Sonja de Jong druk met de laatste klusjes, zodat het café aan de Spoorstraat 31 in Prinsenbeek vrijdagmiddag open kan. ,,We hebben er zin in, iedereen is welkom.”