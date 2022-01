Louk deelt elke dag een foto van verstrengelde handen met zoon (18) in coma: ‘Misschien kan er een wonder gebeuren’

Nieuwsover­zicht | Supporters aangehou­den bij wedstrijd PSV - Hoe je na één belletje van Mark Rutte ineens staatsse­cre­ta­ris bent

In de omgeving van het Philips Stadion heeft de politie zeker 38 supporters gearresteerd. Een man uit Sint-Oedenrode is omgekomen bij een ernstig ongeluk in Best, zijn bijrijder raakte ernstig gewond. En waar in Brussel volop coronarellen waren, wordt in Eindhoven en Den Bosch stilgestaan bij het feit dat de avondklokrellen deze week een jaar geleden waren. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van vandaag.

23 januari