Love is in the air: zo romantisch is Bergen op Zoom volgens 'onderzoek'

indebuurt.nlDenk je aan Bergen op Zoom, denk je vaak aan monumenten, Vastenavend en bourgondisch genieten. Maar hoe romantisch is onze stad eigenlijk? Een trouwwebsite deed onderzoek, en onze stad scoorde best hoog in de provincie Noord-Brabant…

Tijdens het ludieke onderzoek is er rekening gehouden met verschillende factoren. Van het aantal chocolatiers tot plekken voor een romantische date, maar ook het aantal huwelijken en echtscheidingen werd meegenomen in de berekeningen. En niet te vergeten: overlastmeldingen, want hoe onromantisch is een schreeuwende buurtgenoot tijdens een mooi moment samen.

Meest romantische gemeente

Voor de Nederlandse stad die volgens platform The Perfect Wedding het meest romantisch is, moeten we een stukje rijden: Amsterdam. Met een eindscore van een 7,4 komt de hoofdstad als meest romantische gemeente uit de bus. “Alle perfecte date-locaties liggen er om de hoek”, lezen we in de onderzoeksresultaten. “Bovendien zijn er enorm veel historische monumenten te vinden, vooral in de binnenstad. Ideaal voor een romantische stadswandeling.”

In de top 5 meest romantische plekken van Nederland staan verder:

Doesburg Enkhuizen Beek Maastricht

Derde van Brabant

Maar hè, die monumenten hebben we hier in Bergen op Zoom ook! Hoe onze gemeente scoort? Een 6,8. Niet superveel verschil dus. In de top vijf van Noord-Brabant eindigt onze stad dan ook op een derde plaats achter ’s-Hertogenbosch (6,8) en Geertruidenberg (6,9). Waar we volgens het onderzoek beter niet naartoe moeten voor een superromantisch uitje? Son en Breugel (5,3) en Reusel-De Mierden (5,4).

Romantische uittips

Leuk allemaal, maar natuurlijk gaat er als Bergenaar niets boven een romantisch uitje in eigen stad. Mocht je met je handen in het haar zitten hoe je jouw grote liefde een bijzonder uitje moet bezorgen; geen nood. Natuurlijk zijn we van indebuurt de beroerdste niet en hebben we een aantal tips voor je. Happy Valentine!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Bergen op Zoom. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!