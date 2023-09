LRC Leerdam pakt een punt dankzij toevallig filmpje Smitshoek: ‘Ik zag dat hun muur opspringt’

Pv­dA-raads­lid Nahnahi heeft familie in getroffen gebied: ‘Hoop dat Breda ook 1 euro per inwoner doneert’

BREDA - Het Bredase PvdA-raadslid Younes Nahnahi was een paar weken terug nog in het gebied dat nu zo zwaar getroffen is door de aardbeving. Hij hoopt dat de gemeente Breda, net als andere grote steden, 1 euro per inwoner doneert.