Luc van Dongen eindelijk eerste keeper Unitas: ‘Hier heb ik een half jaar zó hard voor gewerkt’

Mensen en katten met een beperking op de foto voor kalender: ‘Ik doe het graag voor de beessies’

VINKEL - Visagie, belichting, catering en modellen. Het Katshuisch in het Soperse Bos in Vinkel is helemaal omgetoverd tot fotostudio. Voor het maken van een speciale kalender worden mensen én katten met een beperking gefotografeerd.