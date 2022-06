Luca deelt gratis maandverband uit in een kastje aan huis: ‘Menstruatie-armoede is schrijnend’

Twee keer zoveel treinen tussen Eindhoven, Tilburg en Breda in 2025, wat moet er aan het spoor gebeuren?

NS, ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn druk bezig met de voorbereidingen om vanaf 2025 meer intercitytreinen te laten rijden tussen Eindhoven, Tilburg en Breda. Nu rijden er nog twee intercity's per uur in beide richtingen tussen deze steden. Het is de bedoeling dat vanaf 2025 vier intercity's per uur gaan rijden om het groeiend aantal reizigers op dit traject op te kunnen vangen.

