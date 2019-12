Lugubere details over verdwijning Belgische loodgieter bekend, verbrande resten mogelijk van brug gegooid

De opsporingsdiensten gaan er vanuit dat de 56-jarige loodgieter in de eerste week van juni is omgebracht op of bij een woonwagenkamp in Steenbergen. Daarna zou het lichaam in stukken zijn gesneden of gezaagd. Dat verhaal baseert de politie op verklaringen van de twee zoons van verdachte Wanda van R. De jongens zeggen hoofdverdachte Nicky S. zelf bezig te hebben gezien met een bebloede kettingzaag en een lichaamsdeel. De resten zouden kunnen zijn verbrand en vervolgens in een speciekuip zijn vervoerd.