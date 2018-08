Maandag weer naar school: een checklist voor een nieuw studiejaar

'T is weer voorbij die mooie zomer...en dus is het tijd om weer terug naar school te gaan. De studieboeken induiken, je voorbereiden op colleges en je daadwerkelijk naar school slepen om te luisteren naar het relaas van je docenten. Hoe pak je dat aan? Gebruik deze tips en checklist en jij komt het studiejaar wel weer door.

Studeren met warm weer, hoe doe je dat?

Alhoewel de extreme temperaturen van zo'n 37 graden er wel op zitten, kan het nog steeds heel erg warm worden. En zeg nooit nooit: we weten nog niet wat september ons brengt. Hoe pak je dat nu aan? Hoe kun je je zetten tot studeren als het zo extreem warm is? Allereerst: je hóeft natuurlijk niet thuis te studeren. Zoek een koele bibliotheek of andere werkplek op op school of op de universiteit. Op een plek met airco is het net wat prettiger leren dan in een te warme omgeving.

Ga een blokje om



Niemand, maar dan ook niemand, kan zich urenlang concentreren. Daar is onze concentratieboog simpelweg te klein voor. Af en toe frisse lucht krijgen is super belangrijk. Kies er dus voor om regelmatig even weg te gaan bij je boeken, het liefst ga je dan even naar buiten om een blokje om te gaan. Liefst ook als het weer kouder wordt, daar blijf je lekker wakker van. Sowieso is het beter om maar een dagdeel te studeren in plaats van de hele dag. Maar dan is de 'key' wel: begin op tijd....

Voorbereiden

Eigenlijk is het hier al een beetje te laat voor. Maar het kán nog. Heb je al je boeken in huis? Is je agenda geüpdatet? Ben je ingeschreven voor je colleges? Misschien kun je zelfs alvast wat boeken in kijken. Of wat nog beter is, nu ben je nog fris omdat je nog half in je vakantiemodus zit en heb je waarschijnlijk nog genoeg energie om het schooljaar te starten. Maak daar dus gebruik van en lees je vast een beetje in voordat je naar de lessen en colleges gaat. Als je weet wat je kunt verwachten, kun je je beter concentreren.

Tas inpakken en lunch klaarzetten

Mooie nieuwe tas gekocht voor het nieuwe schooljaar? Heel goed! Vooral leuk om hem voor het eerst in te pakken, nu is hij nog schoon en zit er nog geen koekje in dat al maanden geleden verkruimeld onder de rest van je spullen is beland...

Maak ook alvast je lunch klaar de avond van te voren. Scheelt een hoop tijd in de ochtend. Hetzelfde geldt voor je kleren trouwens. Leg 's avonds vast je kleren klaar voor de volgende ochtend. Zo kun je je dag rustig beginnen, en hoef je niet te veel te haasten. Een relaxed begin van de dag, helpt je vanzelf de rest van de dag door.

Eet bananen

Merk je dat je wat duf wordt in je college? Of tijdens het studeren? Eet een banaan! Bananen zouden bloeddrukverlagend werken, ze zijn goed voor je hart, verbeteren je geestelijke gezondheid, helpen je concentratievermogen en je krijgt er energie van.

Ken de weg

Ga je voor het eerst studeren in een andere stad? Of ga je naar een nieuwe school? Zorg dan dat je je fietsroute vast uitstippelt. Het liefst fiets je hem van te voren alvast een keer en verken je de stad alvast een beetje. Op die manier stap je veel relaxter op je zadel dan als je nog van niets weet. Als je met het openbaar vervoer reist, stippel dan je reis vast uit. Zoek uit welke trein en bus je moet hebben, hoe je aansluiting is en of de NS niet met werkzaamheden bezig is op jouw traject! Meestal doen ze dat in de vakanties, maar check het altijd even van te voren. Neem het liefst ook een bus of trein eerder, dan kán er in elk geval nog iets misgaan eventueel.

Laat alle afleiding verdwijnen

Zorg er alsjeblieft voor dat je niet verdiept bent in een spelletje nét voordat je naar school gaat, gooi het desnoods van je laptop af. De verleiding is te groot bij een ietwat saai college om een spelletje te spelen op je laptop in plaats van mee te typen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Netflix, weg ermee! Vooral tijdens het studeren. Je telefoon ook, leg hem nu maar gewoon even weg en spreek met jezelf af dat je om het uur eventjes mag kijken. Voor je het weet open je je Insta of Facebook en ben je weer een halfuur lang aan het scrollen...

Volg de social media van je school

Er kunnen nog wel eens leuke of belangrijke tips voorbij komen. Volg dus je universiteit, middelbare school, hbo of mbo opleiding via Facebook, Twitter of zelfs Instagram. Ook handig trouwens om colleges online terug te kijken.