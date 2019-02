Maarten geeft zijn laatste voorstelling en het verborgen ‘talent’ van Frans Bauer

Dit artikel wordt gedurende de dag bijgewerkt.

Dat vloggen je best een leuk inkomen op kan leveren als je het goed doet, bewijzen de auto's wel die sommige vloggers bezitten. Zoals Giel de Winter van StukTV. Zijn schatje kreeg vandaag een opknapbeurt.

Dit bericht bekijken op Instagram

DJ Hardwell is benieuwd of iedereen nog steeds naar zijn track luistert die hij bij Sensation 2011 ‘teasde’ in de aftermovie.

Dit bericht bekijken op Instagram

Het is vrijdag alweer tijd voor de laatste voorstelling van de 11 Steden Theatertocht van Maarten van der Weijden. Maarten is ontzettend dankbaar dat de schouwburg in Leeuwarden helemaal is uitverkocht.

Dit bericht bekijken op Instagram

Blijkbaar zijn mensen er behoorlijk in geïnteresseerd of zwemster Ranomi Kromowidjojo ooit van haar startblok valt. Dat is nog nooit gebeurt, maar het scheelde hier toch niet veel...

Dit bericht bekijken op Instagram

Hij kan niet alleen zingen, hij kan ook voetballen! En dan het liefst met de Chinezen die hij tegenkomt voor zijn programma ‘Frans Bauer in China’. Of hij ook daadwerkelijk een balletje kan trappen weten we niet, aangezien we alleen maar de opwarming te zien krijgen.

Dit bericht bekijken op Instagram

Wanneer weet je dat het weekend is? Juist! Als je nagels licht geven in het donker. En dat doen die van Gwen van Poorten overduidelijk.

Dit bericht bekijken op Instagram

Het lentezonnetje heeft ook Manon Meijers bereikt. Gehuld in een warme trui (want hé, het is nou eenmaal Warmetruiendag) en voorzien van een zonnebril geniet de vriendin van Guus Meeuwis vandaag van het prachtige weer.

Dit bericht bekijken op Instagram

Beertje van Beers heeft throwback thursday een dagje uitgesteld en deelt vandaag drie kiekjes uit de oude doos. Op de beelden is de presentatrice te zien toen ze 23, 20 en 16 jaar oud was. On-her-ken-baar.

Dit bericht bekijken op Instagram

Over een week is het zover: het ONE Championship, waarbij Nieky Holzken het gevecht aangaat met Mustapha Haida. De Brabantse kickbokser doet er alles aan om te winnen en traint er dan ook op los. Nog een keer sparren en hij is er klaar voor.

Dit bericht bekijken op Instagram

Valentijnsdag is weer achter de rug, maar dat weerhoudt Guido Weijers er niet van om zijn grote liefde nogmaals in het zonnetje te zetten.

Dit bericht bekijken op Instagram

Het is alweer achttien jaar geleden dat Nasrdin Dchar zijn eerste Valentijn vierde met zijn vrouw. Nu is het koppel heel wat jaren, ervaring en twee kinderen verder. De liefde is nog steeds groot.