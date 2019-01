Maarten trekt in bij champignonkweekster Michelle uit Boekel: ‘Elke avond samen op de hoekbank’

Maarten heeft zijn gloednieuwe appartement in Aalten, waar hij uiteindelijk maar een halfjaar gewoond heeft, achter zich gelaten om lekker op de hoekbank van Michelle te kruipen. Sinds vrijdag wonen de tortelduifjes samen in Boekel. De twee kennen elkaar vanwege hun deelname aan Boer zoekt Vrouw afgelopen seizoen waarin Michelle overtuigend voor Maarten koos.

Maarten is helemaal in zijn nopjes, zo is te lezen op de website van Boer zoekt Vrouw: ,,Het is een hele opluchting om eindelijk officieel samen te wonen. We hadden zelf ook niet verwacht dat het zo snel zo goed zou gaan. Maar al vrij snel hadden we zoiets van ‘we kunnen niet wachten tot het eindelijk mag’. Het bevalt supergoed.”

Volledig scherm Maarten en Michelle © KRO-NCRV Boer zoekt Vrouw

Welkom in de buurt

De twee zagen elkaar afgelopen halfjaar vooral in het weekend en een dag doordeweeks. Door de drukte in de champignonkwekerij van Michelle konden ze elkaar helaas niet vaker zien. Lekker samen wennen in het nieuwe huis is ook nog niet echt gelukt. ,,Ons eerste weekend samen was best druk met afspraken. Zo werden we zaterdagmiddag welkom geheten door de buurt. Het huis was versierd en er hing een welkomstbord. Het was zo’n warm ontvangst!”

Maarten is op zoek naar een baan in de omgeving van Boekel. Maar een baan in de recent geopende derde vestiging van de champignonkwekerij zit er niet in. ,,We hebben vanaf het begin afgesproken dat we werk en privé zoveel mogelijk gescheiden houden en graag allebei ons eigen ding blijven doen.”