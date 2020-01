Maarten van der Weijden op weg naar nieuw wereldrecord in Oosterhout

Reizigers in vrieskou voor dichte deur Eindhoven Airport na urenlange vertraging: ‘Dit is echt bizar geregeld’

9:44 EINDHOVEN - Ruim acht uur vertraging, geen gratis eten en drinken in het vliegtuig en passagiers die ruziemaken met het personeel. En als klap op de vuurpijl bij aankomst in Nederland voor een dichte deur staan op een ijskoud Eindhoven Airport. Een taxiritje van 170 euro later doet Femke Fortuin haar verhaal. ,,Dit is echt bizar geregeld.’’