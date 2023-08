Maashorst schraagt nieuw cultuurbeleid met geld voor kleine activiteiten en een verbindende coach

Update Elektri­sche auto ramt gevel van restaurant in centrum Bergeijk: ‘Gasten helemaal in shock’

BERGEIJK - Een auto is dinsdagochtend tegen de gevel van restaurant Anders van Smaak op ’t Hof in Bergeijk gereden. De bestuurder van de elektrische Ford Mustang wilde pal voor de zaak inparkeren, maar trapte in plaats van op de rem per ongeluk op het gaspedaal.