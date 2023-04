Maashorst wijst minima de weg in het woud van financiële steun en regelingen

Missie Vierde Divisie | Best Vooruit focust zich al op nacompeti­tie, maar kan zomaar grote rol in titel­strijd spelen

In de rubriek Missie Vierde Divisie volgen we de Brabantse amateurclubs die in de eerste klasse strijden om promotie. Het belooft een zinderend seizoensslot te worden waarin onder meer Kruisland, Nemelaer, Best Vooruit en Erp dromen van de Vierde Divisie. Elke week blikken we terug én vooruit. In deze zevende aflevering: periodekampioen Best Vooruit kan nog een grote rol in de titelstrijd spelen.