Maaspoort heel het weekend in het teken van Oeteldonk: ‘Best sfeervol voor een sporthal’

Derde divisie Baronie-trai­ner verliest drie familiele­den door vreselijke aardbeving: ‘Alle steun waardeer ik enorm’

Weer een nederlaag en drie spelers die na dit seizoen vertrekken. Kortom; sportief gezien was er bij Baronie weer genoeg te bespreken. Het was allemaal maar bijzaak in Breda nadat trainer Sedat Siner drie familieleden verloor bij de aardbevingen in Turkije. Toch zat hij in de met 2-3 verloren wedstrijd tegen UDI'19 gewoon op de bank. ,,Ik had wel op het vliegtuig willen stappen, maar ook daar ben je nog steeds machteloos.”

12 februari