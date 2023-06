Madelief (19) heeft de beste pitch en krijgt 2000 euro om Roosendaal te laten dansen

80 zorgappar­te­men­ten aan de Fort Pinsenweg: ‘We weten dat er veel vraag naar is’

HALSTEREN - Er zijn plannen voor tachtig zorgappartementen aan de Fort Pinsenweg in Halsteren. De gesprekken tussen de gemeente, Long at Home en Ten Brinke lopen nog. De ontwikkelaars willen eind 2023 of begin 2024 beginnen met bouwen.