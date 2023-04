Madese en Raamsdonksveerse tonpraters vallen in de prijzen bij Brabantse kampioenschappen

ROC Tilburg opent winkel waar je geen spullen haalt, maar achterlaat: ‘Voor wie het moeilijk heeft’

TILBURG - Op het logo prijkt een winkelkarretje, maar dan wel ondersteboven. En dat dekt precies de lading. In de omgekeerde winkel van het ROC in Tilburg kom je namelijk spullen bréngen in plaats van halen.