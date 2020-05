Maison van den Boer wankelt door coronacrisis, Veghels familiebedrijf doet beroep op crediteuren

VEGHEL - Het Veghelse cateringconcern Maison van den Boer verkeert in financieel zwaar weer. Dat blijkt uit een brief - die het Brabants Dagblad onder ogen kreeg - van de directie aan haar grootste crediteuren. Daarin staat het verzoek om 80 procent van het openstaande bedrag kwijt te schelden. De maatregel is volgens directeur Willem de Boer noodzakelijk om een faillissement te voorkomen.

,,Wij willen een faillissement voorkomen en wij willen zorgen dat dit bedrijf deze crisis kan overleven. Wij bestaan al 114 jaar en hadden voor 2020 een prachtige en goed gevulde portefeuille aan evenementen in het vooruitzicht, te weten: Invictus Games, EK 2020, CHIO, Sall, Vuelta, Olympic Experience om er maar een paar te noemen. Wij hopen dan ook op uw steun voor deze uitzonderlijke, zware, vervelende, maar noodzakelijke maatregel", benadrukt de directie in de brief.

Enorme uitdagingen

In de brief staat verder omschreven dat de uitdagingen van de anderhalvemeter economie in deze tijd enorm zijn, de vooruitzichten allesbehalve hoopgevend en dat de continuïteit van het bedrijf niet gewaarborgd kan blijven, ondanks de inspanningen van klanten, werknemers en de overheid.

In de brief wordt ook vermeld dat er een partij bereid is gevonden die, onder condities, nieuw kapitaal wil verschaffen voor Maison van den Boer en bereid is een deel van de schulden te betalen. Waarbij als voorwaarde gesteld is dat een groot deel van de schulden uit het verleden gesaneerd dient te worden.

Crediteuren kunnen tot 20 mei akkoord geven voor de betaling van 20 procent van het openstaande bedrag. Dit kan alleen doorgaan als alle crediteuren akkoord gaan. Het is volgens Maison van de Boer de bedoeling om het restantbedrag uiterlijk 30 juni 2020 te betalen.

Moeilijk

,,Natuurlijk is dat een moeilijke stap, om zo'n brief naar de crediteuren te moeten sturen", vindt De Boer. ,,De brief is verstuurd uit nederigheid. We doen een beroep op onze partners." Met een groot aantal crediteuren zijn al gesprekken gevoerd en die verliepen volgens De Boer positief. ,,Sinds half maart wordt er geen omzet meer gemaakt. Tot 1 september zijn evenementen uitgesteld. En er staat niets tegenover. Ook is het onduidelijk wanneer er wel weer grootschalige evenementen gehouden mogen worden en of klanten en bezoekers daar dan voor gaan betalen. Tot die tijd is de rol van de overheid ter overbrugging ontzettend belangrijk voor ons en voor de branche."

Niet alleen Maison van den Boer - met 250 vaste medewerkers in dienst - heeft het zwaar, ook andere cateraars trekken aan de bel. Vanuit de branche is inmiddels een Taskforce ingericht met daarin verschillende cateraars, waaronder Maison van den Boer. ,,Er zijn diverse brieven naar Den Haag gestuurd, maar we zitten nog niet met ze rond de tafel. Het is nu wel de tijd dat de overheid gaat differentiëren en dat voor de cateraars een apart plan wordt opgesteld."