Makro heeft spijt van term 'biologisch' bij onkruidgif: 'Ten onrechte gebruikt'

,,De term ‘biologisch’ is in de advertentie met het product RoundUp zonder glyfosaat helaas ten onrechte gebruikt. Dit betreuren wij ten zeerste en had niet mogen gebeuren'', zegt een woordvoerder. Ze heeft de term donderdag uit de online folder laten halen.



De Oisterwijkse boswachter Kapteijns kreeg ook donderdag veel steun voor zijn kritiek op Makro. Hij vond het niet kunnen dat er gestunt werd met een discutabel middel als RoundUp. Vooral de term 'biologisch' stuitte hem tegen de borst. ,,Hoe kunnen ze dit zo opschrijven? Dit smerige spul is niet biologisch, het is een ramp voor onze natuur!''.

Andere stof

Het middel dat in de aanbieding is, bevat in tegenstelling tot het klassieke RoundUp geen glyfosaat. Dat verkoopt Makro al sinds 2016 niet meer. Het werkende bestanddeel in RoundUp AC is azijnzuur; een hele andere stof die op een andere manier werkt. Het is ook beter afbreekbaar in water.

'Oók schadelijk'

Kapteijns is blij dat de term 'biologisch' eruit is. ,,Het is goed dat nu duidelijk is dat dit zeker niet biologisch is.'' Maar hij valt nog steeds over de gele balk die boven het middel staat. 'Onschadelijk voor milieu', staat erin. ,,Dat is het natuurlijk wel. Als je kijkt wat er mee gebeurt. Planten gaan eraan dood en het is sowieso schadelijk voor bijen en hommels. Die raken bedwelmd door de vloeistof.''

Biologische bestrijdingsmiddelen bestaan wel, benadrukt de boswachter. ,,Kijk eens op internet. Daar vind je zat middelen, die je veel beter kunt gebruiken.''