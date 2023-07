Politie pakt vier mannen op voor brute overval met geweren en bijlen op juwelier in Halsteren

HALSTEREN - De politie heeft woensdagavond vier mannen aangehouden in Tholen op verdenking van betrokkenheid bij de overval op juwelierszaak Ooms aan de Dorpsstraat in Halsteren. Onder hen is een 20-jarige man uit Klundert.