Man (28) overleden bij ongeluk tussen vrachtwagen en bestelbus op de A73, weg weer vrij

Veldhoven goed op weg met verminde­ren van restafval, maar GFT-afval nog te vaak in grijze kliko

VELDHOVEN - De hoeveelheid restafval die de Veldhovenaar gemiddeld aanbiedt, is gedaald van 143 kilo in 2020 naar 121 kilo in 2022. Toch komt er nog relatief veel groente-, fruit- en tuinafval en etensresten bij het restafval terecht.