Man (28) schopt NS-medewerker in het kruis en spuugt naar hem op station Roosendaal, geeft kopstoot aan agent

Ook het derde bouwplan voor het oude gemeente­huis in Heesch stelt de buurt teleur: ‘Waarom verdwijnt het groen?’

HEESCH - Niet drie woonlagen de lucht in bouwen maar één laag de grond in. Dat is het derde voorstel voor 22 zorgwoningen in het oude gemeentehuis aan De La Sallestraat in Heesch. Een groenstrookje aan De Hoge Wal moet alsnog wijken voor extra parkeerplek. De buurt is niet blij.