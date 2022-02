Man (29) voor de veertiende keer aangehouden voor rijden zonder rijbewijs

Maand cel voor Boxtelse ondernemer na vechtpar­tij; werkstraf voor Lil’ Kleine

AMSTERDAM/BOXTEL - De Boxtelse transportondernemer Peter S. moet een maand de gevangenis in voor het mishandelen van een man die het in december 2019 in een club in Amsterdam aan de stok kreeg met rapper Lil’ Kleine. De zanger krijgt zelf 120 uur taakstraf. Arnold H., de andere Boxtelnaar die bij de vechtpartij betrokken was, krijgt ook een werkstraf van 120 uur.

11 februari