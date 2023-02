Man (30) op heterdaad betrapt tijdens bekladden van kerk in Etten-Leur: ‘Toen ik aankwam was het een chaos’

met video Den Haaykaant pakt uit met een historisch mooie optocht

RAAMSDONK (DEN HAAYKAANT) - Menig bouwer van praalwagens keek zaterdagmorgen met enige angst naar buiten: het waaide behoorlijk. Maar dat stond de optocht in Den Haaykaant, die al een paar jaar niet doorging, gelukkig niet in weg. Deze editie was grandioos, te danken aan de pandemie.