Man (36) met heggenschaar vernielt dienstauto op politiebureau Breda

Veel files op Brabantse snelwegen, drukste ochtend­spits van dit jaar

Het was dinsdagochtend druk op de Brabantse snelwegen. Het verkeer had te maken met veel files en flinke vertragingen door dichte mist. „Het was tot nu toe het drukste moment van dit jaar”, aldus Jorn de Vries, directeur van Flitsmeister.

7 februari