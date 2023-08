Man (36) uit Roosendaal voor derde keer betrapt achter het stuur zonder rijbewijs, nu in Terheijden

‘Nieuw’ restaurant De Belinda aan de Piushaven is alweer dicht: ‘We hebben ons stinkende best gedaan’

TILBURG – Chefkok en ondernemer Giel van Schaaijk is er zelf ook verbaasd over. Aan de ene kant van de Piushaven ligt zijn restaurant RAK – dat sinds dag één als een tierelier loopt – en aan de andere kant zijn zaak De Belinda. Die stak eind vorig jaar van wal, maar is gezonken. Figuurlijk dan.